شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفل بوصول الزمالك إلى دورى المجموعات في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لفريق الزمالك، عقب الفوز على توسكر الكينى والوصول إلى دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء التعليق كالتالى: "الفريق المصري يصل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي".

تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم، يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين أخرين في الدقيقتين 72 و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.



