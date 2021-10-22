شكرا لقرائتكم خبر عن بطل النيجر يشكو الأهلى للكاف بسبب سوء المعاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الحرس الوطنى بطل النيجر بشكوى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد النادى الأهلى، يزعمون خلاله بتعرضهم لسوء معاملة من قبل القلعة الحمراء فور وصولهم مطار القاهرة استعدادًا لخوض لقاء الأياب فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا المقرر له غدًا السبت على ستاد الأهلى وى السلام.

وذكر فريق النيجر فى شكواه ضد الأهلى، إنهم تعرضوا لسوء معاملة حيث مكثوا فى مطار القاهرة لمدة 9 ساعات بسبب إجراءات مسحة فيرس كورونا، ولم يتم السماح لهم بمغادرة المطار إلا بعد تدخل مسئولى الكاف.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي، مع الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا الذى عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، أسفر عن ارتداء الاهلى الزي التقليدي الخاص به.

ومثل الأهلي في الاجتماع الفني كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري.

وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكافة الجوانب التنظيمية.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر في السادسة مساء غد السبت على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال اأفريقيا.

ويختتم الأهلي استعداده اليوم لمواجهة الحرس الوطني، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش، ويعقبه إعلان بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق تمهيدا لخوض المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني في النيجر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم تأهله إلى دور المجموعات .