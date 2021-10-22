شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب بتحديد برج العرب الملعب الثانى بعد استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، رابطة الأندية من أجل الحصول على موافقة بتحديد ملعب برج العرب بالإسكندرية الملعب الثانى للفريق بعد استاد القاهرة الذى يعد الملعب الأول.

من جانبه أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، إنه طلب أن يكون استاد برج العرب هو الملعب الثانى لفريقه، حيث إن الفريق يقدم أداء مميزا حين يخوض مبارياته على أرض برج العرب، بخلاف المكاسب الفنية التى تتحقق فى حالة إقامة معسكر بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن ملعب برج العرب واستاد القاهرة يعدان من أفضل الملاعب فى مصر.

تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم، يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين أخرين في الدقيقتين 72، و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

الزمالك تحت القيادة الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، لعب مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، وخط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.