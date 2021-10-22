شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي و الزمالك في الجولة الـ 12 بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية عشرة لدورى المحترفين للرجال والمرتبط مواليد 2004 للموسم المحلى 2021/2022.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من: سبورتنج على أكتوبر 46/34 والبنك الأهلى على سموحة 30/21 وطلائع الجيش على الشمس 39/26 وهليوبوليس على هليوليدو 36/27 والزمالك على الأوليمبى 33/29 والأهلى على الزهور 40/26.

فيما أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.