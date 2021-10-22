شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون بعد الفوز على توسكر: الزمالك لم يحدد ملعب مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفرنسى بارتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز على توسكر الكينى والتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه راض عن أداء اللاعبين.

وتأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وقال كارتيرون، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "نحترم بطولة أفريقيا وكل مباراة نأخذها على محمل الجد وراض جدا عن الأداء ومبسوط بالتأهل لدور المجموعات المباراة كانت فى يدينا وسيطرنا عليها".

وأضاف كارتيرون: "الأداء والنتيجة مهمة وهكون معانا مصطفى فتحى وعمر السعيد وأوناجم بداية من دور المجموعات وأغلقنا صفحة أفريقيا".

وتحدث كارتيرون عن مباراة إنبى فى انطلاقة مسابقة الدورى بالموسم الجديد قائلا: "لم نحدد ملعب المباراة والدورى المصرى صعب ونحترم الخصم".