شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الأداء تحسن أمام توسكر فى لقاء الإياب.. ونستحق التأهل لدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر وتأهله لدور المجموعات، مهنئًا اللاعبين والجهاز المعاون له على التأهل.

وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن التأهل لدور المجموعات مستحق، وشدد على أن أداء اللاعبين كان أفضل من لقاء الذهاب؛ بسبب تخلص اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد التي كانوا عليها قبل لقاء الذهاب.

وأكد المدير الفني أن أداء اللاعبين كان أسرع في لقاء اليوم عما كان عليه في لقاء الذهاب، وأوضح أنه متحمس بدرجة كبيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه يشكر مسؤولي استاد برج العرب على السماح للفريق بخوض المباراة على ملعب الجيش.

تابع كارتيرون حديثه، مؤكدًا أن قيد مصطفى فتحى وأوناجم العائدين من الإعارة فى القائمة الأفريقية بداية من دور المجموعات سيكون إضافة قوية للفريق، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق صفحة أفريقيا، وبدء التركيز فى الدورى المصرى الذى يعد الأقوى فى أفريقيا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.