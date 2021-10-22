شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، 22 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، الزمالك يتأهل لمجموعات دورى أبطال أفريقيا بعد اكتساح توسكر الكيني برباعية، وعودة أفشة والشحات ووحيد لقائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الحرس الوطني غدًا، وجهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وتوسكر ببرج العرب، ومنتخب مصر يواجه أنجولا والجابون 11 و14 نوفمبر فى تصفيات كأس العالم، والأهلي يقرر تمديد عقد محمد محمود ويعدل راتب عمار حمدي، وفيفا يجبر اتحاد الكرة على الدفع بالمحكمات فى الدورى الجديد.

الزمالك يتأهل لمجموعات دورى أبطال إفريقيا بعد اكتساح توسكر الكيني برباعية

تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم..

الأهلي يقرر تمديد عقد محمد محمود ويعدل راتب عمار حمدي

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع ثنائي الفريق محمد محمود وعمار حمدي خلال الأيام المقبلة، وذلك لتمديد عقد الأول والذي ينتهي بعد موسمين، وتمديد وتعديل القيمة المادية لعمار حمدي العائد لصفوف الفريق من الإعارة.

فيفا يجبر اتحاد الكرة على الدفع بالمحكمات فى الدورى الجديد

تشهد مباريات الدوري الممتاز الجديد تواجد للعنصر النسائي في المباريات بشكل تدريجي بناء علي تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي طالب الاتحادات الاهلية بالدفع بالعنصر النسائي في المباريات المقبلة للدوري في أي مركز سواء حكم مساعد أو حكم رابع أو var .

الزمالك عن بديل أسامة نبيه: كارتيرون مرتاح كده

كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان الفريق من المقرر ان يواجه انبى على ملعب الدفاع الجوى بالجولة الأولى من بطولة الدورى وحال الرفض من جانب الفريق المنافس ستقام فى برج العرب .

بعد تحديد السعر بـ 100 جنيه.. كيف تحصل على تذكرة دخول مباريات الدوري ؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري الجديد، وجاء السعر موحدا ب 100 جنيها للجميع، وتم إسناد مهمة تنظيم دخول الجماهير لشركة تذكرتي.

9 لاعبين يغيبون عن الأهلى أمام بطل النيجر بموقعة دوري أبطال أفريقيا

يفتقد النادى الأهلى لجهود 9 لاعبين فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، هم حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر لعدم القيد الأفريقى ومحمد الشناوى ومحمود متولى وصلاح محسن بسبب الإصابة.

تعرف على برنامج الزمالك قبل مواجهة توسكر الكينى فى دورى أبطال أفريقيا

في السابعة مساء اليوم الجمعة يستضيف نادى الزمالك نظيره توسكر الكيني على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى، ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

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