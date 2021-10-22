حجازي: سيكون هناك رد فعل بعد الخسارة من الشباب.. ولا يرضينا التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي ولاعب المنتخب المصري، على خسارة فريقه من الشباب في إطار مباريات الدوري السعودي.

وتعرض فريق اتحاد جدة للخسارة على يد الشباب بهدفين دون رد في إطار منافسات الأسبوع التاسع، ليتوقف رصيد "العميد" عند 17نقطة ليتراجع عند المركز الثاني خلفًا لفريق ضمك.

حجازي قال في تصريحات عبر شاشة "SSC1" السعودية :"نتيجة غير جيدة على ملعبنا ونتيجة مخيبة للأمال، دخلنا المباراة بشكل متأخر".

وأضاف :"الطرد أثّر علينا، ولم ننفذ أسلوب المدرب منذ بداية المباراة، لكن في آخر 15 دقيقة أهدرنا أكثر من فرصة".

وواصل :"لعبنا مباراة الشباب على تحقيق نتيجة الفوز فقط، ولم نلعب على التعادل، نتأسف للجماهير وسيكون هناك رد فعل".

وأنهى حجازي :"سواء حققنا الفوز أو تعرضنا للخسارة فهذا سيعطينا دافع للأمام".