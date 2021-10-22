رئيس توسكر الكيني: شكرًا لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال دانييل أدودا، رئيس نادي توسكر الكيني، إنه وبعثة الفريق تلقوا معاملة رائعة من الجانب المصري منذ الوصول، كما أنه كشف سر الابتسامة رغم خسارة المباراة بأربعة أهداف.

وتمكن الزمالك من الفوز بأربعة أهداف دون رد ليمر الفريق إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة إجمالية 5-0.

وفسر دانييل من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة، ظهوره مبتسما رغم الخسارة حيث قال: "نعم خسرنا وودعنا دوري أبطال أفريقيا، لكن مازال لدينا فرصة في الكونفدرالية لذلك أنا سعيد."

وأضاف: "هناك سوف نقاتل من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، لدينا فريق شاب ونقوم ببناء فريق جديد، لدينا أمل."

وعن الاستقبال من الجانب المصري قال: "أنا سعيد بهذا الاستقبال، يجب أن أشكر مصر على هذا الاستقبال، من يقول ان الاستقبال في مصر غير جيد فهو لا يقول الحقيقة."