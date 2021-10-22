مدرب توسكر: الزمالك ليس من الصعب هزيمته.. وارتكبنا العديد من الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال روبرت ماتانو المدير الفني لفريق توسكر الكيني، إنه ليس من الصعب هزيمة الزمالك، مشيرًا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه ساعدت بطل مصر على تحقيق الفوز.

وأضاف المدير الفني لفريق توسكر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، :"فريقي كان سيئًا للغاية ضد الزمالك، لم نقدم الأداء الذي يساعدنا على تحقيق الفوز".

وتابع :"ساعدنا الزمالك في تحقيق فوز كبير، كما التغييرات التي قمت بها في التشكيل لم تكن مفاجئة للزمالك لأنهم من العناصر الأساسية في الفريق".

وجدد فريق الزمالك فوزه على بطل كينيا بنتيجة (4-0) في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ليصبح مجموع المباراتين (5-0) بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

هذه النتيجة جعلت الزمالك يتأهل لدور الـ16 وهيّ مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.