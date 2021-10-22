بالفيديو.. حجازي يشارك في خسارة الاتحاد أمام الشباب بثنائية في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك أحمد حجازي، المحترف في صفوف اتحاد جدة، في خسارة فريقه أمام الشباب، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم اللاعب ايغالو للشباب في الدقيقة 22، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70 تحصل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة على البطاقة الصفراء.

وكاد أن يسجل أحمد حجازي الهدف الأول لفريق الاتحادد في الدقيقة 84، بعد تسديدية صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 15 بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عن 17 نقطة في المركز الثاني.