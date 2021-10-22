‌تشكيلة مان سيتي المتوقعة في مباراة يوم غد امام برايتون في الدوري الإنجليزي

تعرف على تشكيلة مان سيتي المتوقعة في مباراة يوم غد أمام برايتون ضمن مباريات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب أميكس، بداية من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

من المحتمل أن يختار بيب جوارديولا طريقة 4-3-3 مع بعض التعديلات عن المباراة الأخيرة امام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

سوف يبدأ إيدرسون مورايس بين الخشبات الثلاث دون شك في المباراة، حيث يأمل حارس المرمى البرازيلي في تقديم أداء قوي وإضافته إلى رصيده المكون من خمس مباريات نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وفي خط الدفاع، سيستمر إيمريك لابورت في تشكيل شراكة محور خط الدفاع مع روبن دياز، مع جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر، في حين أن كايل ووكر سيملأ الظهير الأيمن.

وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يبدأ مدرب مانشستر سيتي مباراة يوم غد بالثلاثي رودريجو، إلكاي جوندوجان، وكيفن دي بروين كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، قد يحصل رحيم ستيرلينج على مكان أساسي بدلاً من فيل فودين، بينما يبدو أن جابرييل جيسوس سيعود إلى التشكيلة الأساسية.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة يوم غد امام برايتون بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ايمريك لابورت، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريلتس، جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج.