اهداف مباراة الزمالك وتوسكر في دوري ابطال افريقيا «الفارس الأبيض يضرب برباعية»

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك المصري وتوسكر الكيني في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021.

ضرب نادي الزمالك ضيفه توسكر بأربعة أهداف دون رد على استاد برج العرب بالاسكندرية، في إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدفٍ دون رد، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة (5-0) بمجموع المباراتين.

وسجل أهداف الزمالك أمام توسكر اليوم، يوسف أوباما ثنائية في الدقيقتين (11) و(74)، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة (19)، وأشرف بن شرقي في الدقيقة (72).

وضغط نادي الزمالك على توسكر منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عندما انفرد أحمد فتوح بالمرمى من الجهة اليسرى ومرر كرة إلى سيف الدين الجزيري ولكنها مرت من الأخير وأبعدها الدفاع.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة (11) عن طريق يوسف أوباما بعدما استغل كرة عائدة من الحارس ضربها رأسية مرت أعلى من الجميع واستقرت داخل الشباك.

وخطف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة (19)، حين تلقى أحمد سيد زيزو كرة على الجهة اليمنى أرسلها عرضية متقنة على رأس المهاجم التونسي الذي سددها في المرمى.

وخرج نادي توسكر من مناطقه في محاولة لتقليص النتيجة، ولكنه وجد صعوبة في الوصول لمرمى محمد أبو جبل في ظل التنظيم الدفاعي الجيد لرجال باتريس كارتيرون.

وهدد طارق حامد مرمى توسكر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى من العارضة في الدقيقة (31)، كما سدد إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة (34)، ارتطمت في الدفاع وخرجت إلى الركنية.

ثنائية جديدة للفارس الأبيض

وفي الدقيقة (43) أرسل سيف الدين الجزيري كرة عرضية من الجهة اليمنى فشل أحمد سيد زيزو في ترويضها لتمر بسلام على دفاعات توسكر، وينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0) للفارس الأبيض.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بنوايا هجومية واضحة لمضاعفة النتيجة، وصنع فرصته الأولى من عرضية أرسلها الجزيري في الدقيقة (56)، وجدت بنشرقي الذي سددها من لمسة واحدة ولكن وصلت سهلة في يد الحارس.

وقاد البديل محمود شيكابالا هجمة مرتدة رائعة لنادي الزمالك في الدقيقة (72) من الجهة اليمنى، ومرر كرة إلى أوباما الذي راوغ الحارس، ومررها إلى أشرف بن شرقي الذي سجل في الشباك الخالية.

واحرز يوسف أوباما الهدف الشخصي الثاني والرابع للفارس الأبيض في الدقيقة (74)، حينما تقدم أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى وأرسل عرضية قابلها أوباما بلمسة في المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الثاني دون جديد لينتهي اللقاء بفوز الزمالك على توسكر بأربعة دون رد وبنتيجة (5-0) بمجموع المباراتين، ليتأهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022.

اهداف مباراة الزمالك وتوسكر في دوري ابطال افريقيا

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