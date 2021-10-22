تحديث | سجل بطولات السد بعد التتويج بكأس أمير قطر 2021

حصد نادي السد القطري لقب كأس أمير قطر 2021، مساء اليوم الجمعة 22 أكتوبر، بعد فوزه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على الريان بنتيجة 4/5.

وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1/1 على الملعب الجديد «الثمامة» الذي سيستضيف عددًا من مباريات كأس العالم 2022.

ورفع السد عدد مرات تتويجه بلقب كأس أمير قطر لـ 17 مرة (رقم قياسي)، ليواصل بذلك الابتعاد عن أقرب منافسيه «العربي» صاحب 8 ألقاب في هذه البطولة.

ويتربع الفريق الملقب بـ «عيال الذيب» على عرش أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري نجوم قطر” برصيد 15 لقبًا، كما أنه الفريق القطري الوحيد الذي فاز ببطولة قارية، بتحقيقه دوري أبطال آسيا، وفى هذا السياق نستعرض معكم تحديثًا لـ «سجل بطولات السد القطري» بعد التتويج بكأس الأمير 2021.

…سجل الابطال | الفائزون بلقب الدوري القطري عبر التاريخ

يرجع أول لقب محلي تُوج به السد الى عام 1971، عندما فاز ببطولة الدوري القطري “دوري نجوم قطر“، أما أول لقب آسيوي فيرجع الى عام 1989، عندما تُوج بلقب دوري أبطال آسيا.

وعلى الصعيد الدولي، يعتبر السد أول فريق في غرب آسيا يحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2011، كما فاز السد بدوري أبطال العرب عام 2001 وكأس أبطال الخليج ودوري أبطال الخليج .

كم عدد مرات فوز السد بلقب الدوري القطري؟

فاز السد بلقب الدوري القطري 15 مرة بفارق 7 ألقاب عن أقرب منافسيه “الريان” الذي يتفوق على الدحيل والغرافة بفارق لقب وحيد.

والتالي سنوات تتويج السد بلقب الدوري القطري:

(1971-72, 1973–74, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1986–87, 1987–88, 1989–89, 1999–2000, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2012-13 ,2018-19، 2021/2020).

كم عدد مرات تتويج السد بكأس أمير قطر؟

البطل 17 مرة -رقم قياسي- أعوام: (1975, 1977, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991, 1994, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007، 2014 ،2015 ، 2017، 2021).

كم مرة فاز السد بكأس قطر؟

البطل 6 مرات “رقم قياسي” أعوام: (1998، 2003، 2006، 2007، 2008، 2017).

كم مرة فاز السد بكأس الشيخ جاسم؟

البطل 13 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1978, 1979, 1980, 1982, 1986, 1987, 1989, 1991, 1998, 2000, 2002, 2007 ,2014).

كأس نجوم قطر

البطل مرة واحدة موسم: (2010-11).

سجل بطولات السد القطري (آسيوياً ودولياً)

كم مرة فاز السد بكأس أبطال آسيا؟

البطل مرتين أعوام: (1989, 2011).

بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري

البطل مرة واحدة عام: (2011).

كأس الخليج للأندية

البطل مرة واحدة عام: (1991).

كأس العالم للأندية

المركز الثالث عام: (2011).

البطولة الآفروآسيوية للأندية