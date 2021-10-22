نتيجة مباراة اليوم بين شباب الاهلي والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك «الفرسان يفكون العقدة»

تعرف على نتيجة مباراة اليوم بين شباب الاهلي دبي والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي»، ضمن مباريات الجمعة 22-10-2021.

فك نادي شباب الاهلي دبي عقدته أمام الجزيرة بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد ضمن الجولة السابعة في الدوري الاماراتي ادنوك.

ولم يعرف شباب الاهلي طعم الانتصار على الجزيرة في استاد راشد منذ مباراة الدور الثاني في يوم 28 فبراير 2018، أي منذ 3 سنوات وثمانية أشهر.

وتقدم الجزيرة بالهدف الأول في الدقيقة (15)، قبل أن يسجل شباب الاهلي هدفين متتالين عن طريق يوري سيزار في الدقيقة (39)، واحمد نور الله في الدقيقة (72).

وبهذا الانتصار، رفع شباب الاهلي رصيده للنقطة 14 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف المتصدر «العين» بفارق 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 13 ليتراجع إلى المركز الرابع.

وجاءت بداية المباراة سريعة بين الفريقين، ونجح عبدالله رمضان في وضع الجزيرة بالمقدمة في الدقيقة (15)، بعد تمريرة بينية مميزة من علي مبخوت روضها وسدد كرة بيسراه على يمين الحارس.

وبعدها بدقيقتين فقط كاد علي مبخوت يضيف الهدف الثاني لنادي الجزيرة، إلا أن الحارس ماجد ناصر نجح في التصدي لتسديدته ببراعة.

وألغت تقنية الفيديو «الفار» هدف لكل فريق بداعي التسلل، حيث احرز الجزيرة الهدف الثاني في الدقيقة (20) عن طريق جواو فيكتور، وعبدالله النقبي لنادي شباب الاهلي عند الدقيقة (30).

وأدرك نادي شباب الاهلي هدف التعادل في الدقيقة (39)، عن طريق يوري سيزار بعد ضربة ركنية قابلها المدافع حارب عبدالله بتسديدة ارتطمت في المدافعين ووصلت إلى المهاجم البرازيلي على القائم البعيد ليسكنها في الشباك.

وفي الشوط الثاني هدأ ريتم المباراة، مع أفضلية للجزيرة في الاستحواذ على الكرة في منطقة خط الوسط، قبل أن يخطف البديل أحمد نورالله الهدف الثاني لصالح شباب الاهلي في الدقيقة (71) بعد مجهود فردي رائع.

وضغط الجزيرة على شباب الاهلي لتسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية، إلا انه فشل، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة، بفوز الفرسان ليعزز رقمه كأكثر فريق فاز على العنكبوت في تاريخ دوري المحترفين بـ11 انتصارًا.

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