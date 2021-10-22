اهداف مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي..إيجالو يُهدف من جديد

شاهد اهداف مباراة الاتحاد والشباب في قمة مباريات اليوم الجمعة 22 أكتوبر، لحساب الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة بعد الخسارة التي تعرض لها مساء اليوم الجمعة على ملعبه ووسط أنصاره أمام الشباب.

وتقدم ضمك على الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة، بينما صعد الشباب إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة بشكل مؤقت لحين انتهاء النصر والهلال من 3 مباريات مؤجلة.

وهدد الاتحاد مرمى حارس الشباب «فواز القرني» مُبكرًا عن طريق هجمة سريعة قادها اللاعب فهد المولد، إلا أنها لم تكتمل بسبب تسرع المولد في التصرف وتألق القرني في التصدي عن الدقيقة السادسة.

وجرب إيجالو حظه بتسديدة بعيدة في الدقيقة 17 لكنه أخفق في إصابة المرمى لتذهب كرته بعيدة عن الثلاث خشبات، وتتأجل الفرحة.

واستطاع فريق الشباب تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 23 بواسطة الهداف النيجيري «إيجالو» بعد هروبه من قلبي الدفاع، وضرب مصيدة التسلل لحظة تلقيه تمريرة عرضية أرضية أرسلها الظهير الأيسر «متعب الحربي».

وتأزم وضع اتحاد جدة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بطرد قلب دفاعه «حمدان الشمراني» بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ودفع الاتحاد ثمن النقص العددي باهظًا باستقبال الهدف الثاني في الدقيقة 68 بواسطة النسر النيجيري أوديون إيجالو بعد تبادل كروي مميز بدأ بقطع الكرة من لاعب وسط الاتحاد على مسافة 35 ياردة فقط من مرمى الحارس مارسيلو جروهي.

وبدأ اتحاد جدة مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من مارسيلو جروهي – مهند الشنقيطي – أحمد حجازي – حمدان الشمراني – سعود عبد الحميد – كريم الأحمدي – عبد الإله المالكي – فهد المولد – عبد الرحمن العبود – إيجور كورنادو – رومارينيو.

أما الشباب فقد بدأ بتشكيلة مكونة من فواز القرني – فواز الصقور – أحمد شراحيلي – إيجور ليشنوفسكي – متعب الحربي – حسين القحطاني – تركي العمار – إيفر بانيجا – هتان باهبري – كارلوس جونيور – أوديون إيجالو.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والشباب