اهداف مباراة اليوم بين السويق والاتحاد في الدوري العماني عمانتل «ثنائية للأصفر»

اهداف مباراة اليوم بين السويق والاتحاد في الدوري العماني عمانتل

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين السويق والاتحاد في الجولة الثانية ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات الجمعة 22-10-2021.

استعاد نادي السويق بريقه بتحقيق الانتصار الأول له في الدوري العماني عمانتل على حساب ضيفه نادي الاتحاد بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت على مجمع الرستاق الرياضي ضمن الجولة الثانية.

واعتمد مدرب السويق، النمساوي «ملادن» على الثنائي عصام الصبحي وويلمرسون في الخط الهجومي، ومن خلفهم الرباعي أحمد كانو وعمر الفزاري وياسين الشيادي ومازن السعدي.

وتمكن السويق من إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد جاء في الدقيقة (44) عندما ارتقى المهاجم البرازيلي ويلمرسون لكرة عرضية جاءت من الجهة اليمنى وقابلها برأسية محكمة استقرت داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف عصام الصبحي الهدف الثاني لنادي السويق عند الدقيقة (56) حين تلقى تمريرة في عمق الدفاع وتقدم بها قبل أن يطلق تصويبة يسارية في مرمى الحارس رياض سبيت.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون جديد ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز السويق على الاتحاد بهدفين دون رد، ويصل للنقطة الرابعة في المركز الرابعد بعد التعادل أمام صحار في الجولة الأولى.

على الجهة المقابلة، تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة في المركز التاسع، حصدها من تعادله مع فريق الرستاق في الجولة الافتتاحية.

الجدير بالذكر أن السويق سيحل ضيفًا على بهلاء في الجولة الثالثة على استاد المجمع الرياضي في نزوى، بينما يستقبل الاتحاد نظيره المصنعة في استاد السعادة الرياضي بمدينة صلالة.

اهداف مباراة اليوم بين السويق والاتحاد في الدوري العماني عمانتل