فحمان يهزم شباب الجيل ويتصدر مجموعته بالدوري

المنامة - ياسر ابراهيم -

فاز فريق فحمان أبين على شباب الجيل، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الفقيد ناصر الخليفي في الدوري اليمني.



الفوز رفع رصيد فحمان إلى 12 نقطة تصدر بها ترتيب المجموعة الأولى بشكل مؤقت، وبقي شباب الجيل في المركز الأخير بـ3 نقاط.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني افتتح منير يسلم التسجيل لفحمان في الدقيقة 54.



وفي الدقيقة 72، أدرك شباب الجيل التعادل بواسطة البديل أحمد ناصر.



وفي حين اعتقد الجيل أن المباراة تمضي إلى التعادل، ظهر مهاجم فحمان ماجد الكازمي، ليمنح فريقه الفوز والصدارة بتسجيل هدف في الدقيقة 85.



وتهجم بعض لاعبي الجيل على الحكم "محمد سالم" بعد نهاية المباراة، في مقدمتهم الحارس علي مسعود، ويتوقع أن تصدر لجنة المسابقات عقوبات بحق المخالفين.



المصدر: موقع كورة