الامارات | شباب الأهلي والجزيرة.. مهدي علي يحضر بقوة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والجزيرة.. مهدي علي يحضر بقوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت تبديلات المدرب مهدي علي في قيادة شباب الأهلي للفوز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، الجمعة، على استاد راشد في دبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 14 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني في لائحة الترتيب، بينما توقف رصيد «فخر أبوظبي» عند 13 نقطة، بعدما تلقى خسارته الثانية وتراجع من الوصافة إلى المركز الثالث.

ولعب المدرب مهدي علي بتشكيلة غير متوقعة بعدما أشرك لاعباً أجنبياً واحداً فقط هو الأوزبكي عزيز غانييف، بينما أبقى على كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والإيرانيين أحمد نورالله ومهدي قائدي على مقاعد البدلاء. في المقابل أشرك المدرب الهولندي مارسيل كايزر للمرة الأولى اللاعبين الأجانب الأربعة منذ بداية اللقاء، وهم: الصربي ميلوس كوسانوفيتش والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والمالي عبدالله ديابي والبرازيلي جواو فيكتور.

وأهدر محمد جمعة بيليه فرصة محققة من انفراد تام بالمرمى، وسدد كرة ضعيفة أبعدها دفاع الجزيرة (7)، بينما أحرز الفريق الضيف الهدف الأول من هجمة منظمة وصلت إلى علي مبخوت الذي مرر كرة رائعة خلف مدافعي «فرسان دبي»، وتلقى عبدالله رمضان الكرة وسددها بمهارة في المرمى (15).

وواصل الجزيرة أفضليته وكاد علي مبخوت يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس المرمى ماجد ناصر أبعد الكرة ببراعة (20)، بينما ارتفعت الإثارة بعدما أحرز البرازيلي جواو فيكتور الهدف الثاني لفريق الجزيرة ولكن الحكم التركي شاكير ألغى الهدف بداعي التسلل على المالي عمر تراوري، قبل أن يلغي أيضاً هدفاً أحرزه عبدالله النقبي لمصلحة شباب الأهلي بداعي التسلل على يوري سيزار (31).

وفي الدقيقة 40 أحرز البرازيلي يوري سيزار الهدف الأول لشباب الأهلي عندما تابع ركلة ركنية لعبها عزيز غانييف وأكملها سيزار في المرمى.

وفي الشوط الثاني أجرى مهدي علي ثلاثة تغييرات بنزول كل من مهدي قائدي وكارلوس إدواردو وأحمد نورالله، بدلاً من يوري سيزار ومحمد جمعة وعزيز غانييف، وأثمرت التبديلات عن إحراز أحمد نورالله الهدف الثاني بطريقة رائعة من مجهود فردي أتبعه بتسديدة قوية في المرمى (72)، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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