الامارات | الحكم الأجنبي في مباراة شباب الأهلي والجزيرة.. "شخصية وسرعة تعامل مع الفار"

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الأجنبي في مباراة شباب الأهلي والجزيرة.. "شخصية وسرعة تعامل مع الفار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذب الحكم التركي جونيت شاكير الأنظار في قمة شباب الأهلي والجزيرة بالجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ألغى هدفين بواقع هدف لكل فريق في الشوط الأول من اللقاء.

وشهدت المباراة عودة الحكام الأجانب إلى الدوري الإماراتي للمرة الأولى منذ 36 عاماً، بتولي الحكم التركي جونيت شاكير، إدارة اللقاء، وعاونه كل من باهاتين دوران وطارق نجون، إذ فرض شاكير شخصيته القوية على اللاعبين خلال اللقاء، واستخدم البطاقة الصفراء ثلاث مرات، بعدما أنذر لاعب شباب الأهلي، الأوزبكي عزيز غانييف في الدقيقة 11، بعدما تدخل غانييف بقوة ضد لاعب الجزيرة، البرازيلي جواو فيكتور، قبل أن ينذر شاكير في الدقيقة 12 لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل الذي تحرك قبل صافرة الحكم أثناء تسديد الصربي ميلوس كوسانوفيتش ركلة حرة مباشرة لمصلحة الجزيرة، أما البطاقة الثالثة فنالها مدافع الجزيرة محمد العطاس بعدما أعاق البرازيلي يوري سيزار قبل دخوله منطقة الجزاء (24).

أما أبرز قرارات شاكير كانت إلغاء هدف أحرزه جواو فيكتور في الدقيقة 28 بعدما تلقى الحكم التركي إشارة من طاقم حكام تقنية الفيديو، بوجود تسلل على لاعب الجزيرة، المالي عمر تراوري، وتكرر الأمر نفسه بإلغاء هدف أحرزه عبدالله النقبي لفريق شباب الأهلي في الدقيقة 31 بداعي وجود تسلل على اللاعب البرازيلي يوري سيزار، وكان الأمر اللافت هو سرعة اتخاذ الحكم التركي قرار إلغاء الهدفين، حيث إن قراره في المرتين لم تتجاوز مدته أكثر من دقيقة واحدة، من دون أن يشاهد بنفسه الحالتين.

في المقابل، شهد الشوط الثاني التزاماً كبيراً من اللاعبين إلى جانب قلة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ما أسهم في عدم وجود أي اعتراض من الفريقين على قرارات التركي شاكير، الذي احتسب ثلاث دقائق وقتاً بدل ضائع في الشوط الثاني، خصوصاً أن المباراة لم تتوقف لسقوط أحد اللاعبين، ولم يستعن الحكم بتنقية الفيديو في أي حالة، باستثناء الاتصال مع طاقم الحكام للتأكد من صحة الهدف الثاني لشباب الأهلي.

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