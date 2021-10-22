شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برونو فيرنانديز يثير القلق قبل قمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

يواجه لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فبرنانديز، خطر الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليفربول المقررة إقامتها، يوم الأحد المقبل، بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ أن برونو فيرنانديز يتواجد مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد الذين يعانون من آثار مباراة الفريق أمام أتالانتا، التي أقيمت، أمس الأول الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وأكد أولي غونار سولشاير أن بعض اللاعبين اضطروا للغياب عن مران الفريق، اليوم الجمعة، قبل أكثر بقليل من 48 ساعة من مواجهة ليفربول.