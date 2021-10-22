باتريس إيفرا يعترف بالاعتداء الجنسي عليه في طفولته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف باتريس إيفرا مدافع منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد السابق عن تعرضه لاعتداء جنسي في سن المراهقة، وذلك في أحدث تصريح من لاعب شهير يكشف عن الإيذاء الجنسي له في طفولته أو مراهقته.



وفي مقابلة مع صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية قبيل إصدار سيرته الذاتية، قال اللاعب الفرنسي الدولي السابق إن الإساءة حدثت عندما كان في الثالثة عشر من عمره، وإنه يكشف عنها الآن فقط وعمره أربعون عاما.

وقال إيفرا قبل إصدار كتاب سيرته الذاتية الذي يحمل عنوان ”أحب هذه اللعبة“ في وقت لاحق من هذا الشهر، إن هذه الإساءة الجنسية ”حطمته“.