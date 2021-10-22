محمد صلاح يثير جدلًا حول مستقبله مع ليفربول: الأمر ليس بيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الدولي المصري محمد صلاح إنه يود البقاء في ليفربول إلى أطول فترة ممكنة، ولكن هذا الأمر ليس بيده في الفترة الحالية.



وفي حواره مع شبكة ”سكاي سبورتس“ قال محمد صلاح: ”إذا سألتني، فإنني أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، لأن الأمر ليس بيدي“.

وأضاف: ”هذا يعتمد على ما يريده النادي وليس عليَّ“.

ويتبقى أقل من عامين في عقد النجم الدولي المصري مع ليفربول ويقول إن مستقبله ”يعتمد على النادي“.

ولم تؤثر المفاوضات على أداء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، حيث سجل صلاح 12 هدفًا في 11 مباراة مع الأندية هذا الموسم، مما ساعد ليفربول على احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة، الأحد، ضد مانشستر يونايتد.

ووافق النادي على مجموعة من الصفقات الجديدة مع كبار اللاعبين هذا العام، لكن صلاح، الذي يتبقى أقل من عامين على عقده، هو من لم يتم تقييد مستقبله على المدى الطويل بعد.

وتابع صلاح: ”في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، وهذا من شأنه أن يجعلني حزينًا، وهذا صعب، لا أريد التحدث عن ذلك، لكنه سيجعلني حزينًا حقًا“.

وأضاف: ”لا أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، ولكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل“.