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غضب شديد من فهد المولد لحظة استبداله وفشل محاولات تهدئته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

انفعل فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على مدربه كوزمين، خلال مباراة ”العميد“ أمام الشباب في الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير للمحترفين.

 

وقرر مدرب الاتحاد كوزمين إخراج فهد المولد، في الدقيقة 62 من المباراة، في محاولة لتنشيط الفريق بعد التأخر.

 

وانفعل المولد على مدربه، ورفض مصافحته، ثم انفعل على أحد المساعدين، وتطور الأمر حتى انفعل على أحد الإداريين وهو يخرج، وانفعل أيضًا في الممر المؤدي لغرفة خلع الملاعب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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