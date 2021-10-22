غضب شديد من فهد المولد لحظة استبداله وفشل محاولات تهدئته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

انفعل فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على مدربه كوزمين، خلال مباراة ”العميد“ أمام الشباب في الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر مدرب الاتحاد كوزمين إخراج فهد المولد، في الدقيقة 62 من المباراة، في محاولة لتنشيط الفريق بعد التأخر.

وانفعل المولد على مدربه، ورفض مصافحته، ثم انفعل على أحد المساعدين، وتطور الأمر حتى انفعل على أحد الإداريين وهو يخرج، وانفعل أيضًا في الممر المؤدي لغرفة خلع الملاعب.