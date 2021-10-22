شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لمجموعات دورى أبطال إفريقيا بعد اكتساح توسكر الكيني برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم، يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين أخرين في الدقيقتين 72، و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

الزمالك تحت القيادة الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، لعب مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، وخط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

فيما لعب توسكر الكيني بقيادة روبرت ماتانو اللقاء، بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: باتريك ماتاسي، وخط الدفاع: هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو، وخط الوسط: كلود سينجي – ابولو اوتينو – تشارلز موماني – بونفيس موشيري، وفي الهجوم: جوشا إبراهيم – ديجوراتيس اوجوك.

الشوط الأول

بدأت المباراة باصطدام بين لاعبين من توسكر الكيني توقفت بعدها المباراة قرابة دقيقة قبل أن تستأنف بهجوم أبيض من جميع الأطراف وسط استسلام من الفريق الضيف.

وأضاع أشرف بن شرقي فرصة التقدم في الدقيقة الرابعة، بعدما فضّل المراوغة داخل منطقة الجزاء على التمرير لزملائه، ثم أضاع أحمد فتوح فرصة أخرى، بعدما انفرد بحارس توسكر ووضعها عرضية.

ووسط ارتباك من حارس ودفاعات الفريق الكيني نجح يوسف أوباما في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 برأسية من فوق الحارس والمدافعين ليضع فريقه في المقدمة.

وهدأت المباراة لمدة ثماني دقائق، قبل أن ينتفض الزمالك لحسم الأمور، ويشن هجمات متتالية، ونجح أحمد سيد زيزو من إرسال كرة عرضية على رأس سيف الجزيري الذى لم يجد أي صعوبة في وضعها بشباك الفريق الكيني.

وانحصرت الكرة في وسط الملعب في معظم الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وجاءت محاولات الزمالك لزيادة رصيده من الهداف وتأمين النتيجة خجولة وسط محاولات هجومية على استحياء من توسكر الكيني.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ من الزمالك في محاولة لتسجيل هدف ثالث، لكن التنظيم الدفاعي ويقظة حارس توسكر حرما الفريق الأبيض من الوصول لمراده، لتبقى النتيجة على حالها.

وقبل نهاية المباراة بـ25 دقيقة دفع الفرنسي بارتيس كارتيرون بثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بنزول الثلاثي شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي بدلا من سيف الجزيري وفتوح والمثلوثي.

وفي الدقيقة 72 نجح الزمالك من تسجيل الهدف الثالث عن طريق أشرف بن شرقي، ولم تمر سوى دقيقتين إلا ويسجل أوباما هدفه الثاني والرابع للفريق في الدقيقة 74.

وشهدت الدقائق الأخيرة إضاعة الزمالك لأكثر من فرصة، حيث سقط بن شرقي وشيكابالا في مصيدة التسلل في العديد من الكرات، كما أجرى كارتيرون تبديلا آخر بالدقيقة الأخيرة من المباراة، بخروج أوباما صاحب هدفي اللقاء الأول والرابع ونزول محمود عبد العزيز.

كارتيرون يواصل النجاح

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الولاية الثانية منذ يوم 12 مارس الماضى، وحتى الآن، وقاد الفريق فى 20 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى مباراة، وسجل لاعبوه 38 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض معه 15 هدفًا.

فيما قاد الزمالك فى 4 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وهُزم فى مباراة وسجل معه اللاعبين 7 أهداف واستقبل معه هدفين، كما قاد الأبيض فى 3 مباريات بكأس مصر، حقق خلالهم الفوز جميعًا وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل هدفًا.