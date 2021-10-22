شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوباما يحرزان الهدف الثالث والرابع أمام توسكر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المغربى أشرف بن شرقى هدف الزمالك الثالث فى الدقيقة 72، ثم أحرز يوسف أوباما الهدف الرابع فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.





