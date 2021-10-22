شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يكتسح توسكر الكيني برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 من مباراة الزمالك توسكر الكيني، وتشير النتيجة إلى تقدم الفريق الأبيض بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل أهداف الزمالك في الشوط الأول كل من، يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19، وأشرف بن شرقي وأوباما في الدقيقتين 72، و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

بدأت المباراة باصطدام بين لاعبين من توسكر الكيني توقفت بعدها المباراة قرابة دقيقة قبل أن تستأنف بهجوم أبيض من جميع الأطراف وسط استسلام من الفريق الضيف.

وأضاع أشرف بن شرقي فرصة التقدم في الدقيقة الرابعة، بعدما فضّل المراوغة داخل منطقة الجزاء على التمرير لزملائه، ثم أضاع أحمد فتوح فرصة أخرى، بعدما انفرد بحارس توسكر ووضعها عرضية.

ووسط ارتباك من حارس ودفاعات الفريق الكيني نجح يوسف أوباما في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 برأسية من فوق الحارس والمدافعين ليضع فريقه في المقدمة.

وهدأت المباراة لمدة ثماني دقائق، قبل أن ينتفض الزمالك لحسم الأمور، ويشن هجمات متتالية، ونجح أحمد سيد زيزو من إرسال كرة عرضية على رأس سيف الجزيري الذى لم يجد أي صعوبة في وضعها بشباك الفريق الكيني.

وانحصرت الكرة في وسط الملعب في معظم الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وجاءت محاولات الزمالك لزيادة رصيده من الهداف وتأمين النتيجة خجولة وسط محاولات هجومية على استحياء من توسكر الكيني.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ من الزمالك في محاولة لتسجيل هدف ثالث، لكن التنظيم الدفاعي ويقظة حارس توسكر حرمت الفريق الأبيض من الوصول لمراده، لتبقى النتيجة على حالها.

وفاز الزمالك في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل لدور المجموعات في أعرق البطولات القارية.

الزمالك تحت القيادة الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، يلعب مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، وخط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

فيما يلعب توسكر الكيني بقيادة روبرت ماتانو اللقاء، بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: باتريك ماتاسي، وخط الدفاع: هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو، وخط الوسط: كلود سينجي – ابولو اوتينو – تشارلز موماني – بونفيس موشيري، وفي الهجوم: جوشا إبراهيم – ديجوراتيس اوجوك

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك فى الولاية الثانية منذ يوم 12 مارس الماضى، وحتى الآن، وقاد الفريق فى 20 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى مباراة، وسجل لاعبوه 38 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض معه 15 هدفًا.

فيما قاد الزمالك فى 4 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وهُزم فى مباراة وسجل معه اللاعبين 7 أهداف واستقبل معه هدفين، كما قاد الأبيض فى 3 مباريات بكأس مصر، حقق خلالهم الفوز جميعًا وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل هدفًا.