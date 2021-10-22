شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يهدر فرصة هدف محققا للزمالك أمام مرمى توسكر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر المغربى أشرف بن شرقى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فرصة هدف محقق أمام مرمى توسكر الكينى، بعدما تلقى عرضية متقنة من سيف الجزيرى وسدد الكرة فى يد الحارس فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وما زال الزمالك متقدمًا فى الوقت الحالى بهدفين دون رد سجلهما يوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.