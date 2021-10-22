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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يهدر فرصة هدف محققا للزمالك أمام مرمى توسكر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أهدر المغربى أشرف بن شرقى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فرصة هدف محقق أمام مرمى توسكر الكينى، بعدما تلقى عرضية متقنة من سيف الجزيرى وسدد الكرة فى يد الحارس فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وما زال الزمالك متقدمًا فى الوقت الحالى بهدفين دون رد سجلهما يوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.
وضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.