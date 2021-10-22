شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقا على توتي وجيجز.. عبد المنصف ينتظر إنجازا تاريخيا مع الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، إنجازا تاريخيا، عندما يكون ثاني لاعب في العالم يشارك في 26 موسما متتاليا في بطولة الدوري، وهي المسابقة المحلية الأولى لجميع البلدان التي تمارس كرة القدم.

ويعادل حارس مرمى الاتحاد السكندري برقمه المنتظر، اللاعب الأرجنتيني المخضرم هوجو جاتي في الدوري الأرجنتيني والذي شارك في 26 موسما، ليكونا الثنائي على عرش الأكثر خوضا للمواسم في الدورى في تاريخ كرة القدم.

ويدخل أوسة موسوعة الأرقام القياسية عندما يشارك في مباراة واحدة مع الاتحاد السكندري في الموسم المقبل، والمقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث يتخطى حارس زعيم الثغر الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي شارك في 25 موسما متتاليا مع روما، والأسطورة الأخرى رايان جيجز نجم الشياطين الحمر، ولعب نفس عدد المواسم التي لعبها أسطورة روما.

وكانت أول مشاركة لـ"أوسة" في الدوري الممتاز موسم 1996-1997 مع مزارع دينا ولعب له لمدة 3 مواسم، ثم انتقل إلى الزمالك وخاض معه 11 موسما، وبعده انضم إلى صفوف نادي الجونة وشارك لمدة موسمين وبعدها رحل إلى صفوف إنبي ولعب له لمدة 5 مواسم، وكانت محطته الماضية مع وادي دجلة واستمر معهم 4 مواسم، والموسم المقبل سيكون الأول له مع الاتحاد السكندري والـ26 في تاريخه.

وابتعد محمد عبد المنصف صاحب الـ44 عاما عن حسام حسن، المدير الفنى الحالى لفريقه ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، صاحب الـ22 موسما بالدوري.

ويعد "أوسة" أكبر لاعبى الدورى الممتاز للموسم الحالي 2020 - 2021، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 44 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.