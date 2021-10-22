شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: فريق عزام منظم وهدفنا تحقيق الفوز فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أهمية مباراة الإياب أمام عزام التنزاني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجرى في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وانتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وعزام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وأوضح هاني سعيد أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق ويتوقع أن تكون غاية في القوة، ولكن بيراميدز عاقد العزم على الفوز وتقديم موسم قوي يتمكن فيه من تحقيق ما لم يستطع تحقيقه خلال الموسمين الماضيين، سواء فى تلك البطولة القارية أو في البطولات المحلية التي يشارك فيها الفريق.

وأكد المدير الرياضي أن فريق عزام قوي ومنظم ومستواه جيد للغاية إلا أننا نطمع في حسم المواجهة والصعود للدور الثاني ومواصلة المشوار حتى الوصول للتتويج باللقب، من خلال الروح العالية والانسجام مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وعن عودة قائد الفريق عبد الله السعيد للمباراة بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة، أكد هاني سعيد أن عودة اللاعب مهمة للغاية، وتزيد من فرص حسم المواجهة كونه قائدا للفريق داخل الملعب معنويا وفنيا ووجوده دفعة قوية على كافة المستويات للفريق.