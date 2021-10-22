شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم لكمال الأجسام يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى، إنه خلال اتصال تليفوني اليوم مع رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، رفائيل سانتونجا، أبلغني أنه وقع الاختيار على مصر لاستضافة بطولة العالم لكمال الأجسام "مستر يونيفيرس" المقبلة، والمقرر إقامتها في يوليو 2022 بمشاركة مفتوحة لجميع اللاعبين المصريين المدرجين بالاتحاد المصري لكمال الأجسام، وبدون إجراء تجارب، نظرا لإقامة البطولة على أرض مصر المحروسة.

وأضاف "فهيم" أن بطولة "مستر يونيفيرس" التي تستضيفها مصر ستكون تحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وبطاقم تحكيم دولي، وسيكون التنظيم مميز وبرعاية العديد من الشركات المصرية الوطنية.

تابع رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام خلال الفترة المقبلة سيتم تشكيل اللجان المختلفة لوضع التصور للأعداد للبطولة العالمية.