الامارات | الحكم الأجنبي في مباراة شباب الأهلي والجزيرة.. "شخصية وسرعة تعامل مع الفار"

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الأجنبي في مباراة شباب الأهلي والجزيرة.. "شخصية وسرعة تعامل مع الفار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذب الحكم التركي جونيت شاكير الأنظار في قمة شباب الأهلي والجزيرة بالجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ألغى هدفين بواقع هدفاً لكل فريق.

وفرض التركي شاكير شخصيته القوية على اللاعبين خلال اللقاء، إذ استخدم البطاقة الصفراء ثلاث مرات، بعدما أنذر لاعب شباب الأهلي، الأوزبكي عزيز غانييف في الدقيقة 11 بعدما تدخل غانييف بقوة ضد لاعب الجزيرة، البرازيلي جواو فيكتور، قبل أن ينذر شاكير في الدقيقة 12 لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل الذي تحرك قبل صافرة الحكم أثناء تسديد الصربي ميلوس كوسانوفيتش لركلة حرة مباشرة لمصلحة الجزيرة، أما البطاقة الثالثة فنالها مدافع الجزيرة محمد العطاس بعدما أعاق البرازيلي يوري سيزار قبل دخوله منطقة الجزاء (24).

أما أبرز قرارات شاكير كانت إلغاء هدفاً أحرزه جواو فيكتور في الدقيقة 28 بعدما تلقى الحكم التركي إشارة من طاقم حكام تقنية الفيديو بوجود تسلل على لاعب الجزيرة، المالي عمر تراوري، وتكرر الأمر نفسه بإلغاء هدفاً أحرزه عبدالله النقبي لفريق شباب الأهلي في الدقيقة 31 بداعي وجود تسلل على اللاعب البرازيلي يوري سيزار، وكان الأمر اللافت هو سرعة اتخاذ الحكم التركي لقرار إلغاء كلا الهدفين، حيث أن قراره في المرتين لم يتجاوز مدته أكثر من دقيقة واحدة، من دون أن يشاهد بنفسه الحالتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news