نادي الحرس الجمهوري النيجري يشكو الأهلي المصري: تركونا في المطار ورحلنا في سيارات إسعاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قرر نادي الحرس الجمهوري النيجري تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ ضد الأهلي المصري، قبل مباراة الفريقين؛ بسبب ما أسماه ”سوء المعاملة“.



ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر في السادسة مساء غد السبت على استاد السلام، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأرسل النادي النيجري شكوى إلى الكاف، قال فيها إن مسؤولي الأهلي المصري تركوا بعثة الفريق في مطار القاهرة لمدة تجاوزت 4 ساعات، دون أي استقبال أو إنهاء إجراءات الوصول، أو حتى توفير وسائل نقل.

وجاء في شكوى الفريق النيجري إلى الكاف أن إدارة الأهلي أرسلت سيارات الإسعاف لنقل أعضاء البعثة إلى أحد المستشفيات لعزلهم؛ بحجة عدم وجود شهادات حصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ”كوفيد-19“.

وطالب النادي النيجري الكاف باتخاذ اللازم ضد الأهلي، وتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.