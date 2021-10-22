النصر ينتفض ويكتسح الشارقة بثلاثية نظيفة في دوري أدنوك للمحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تفوق النصر على مضيفه الشارقة 3- صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ستاد الشارقة، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين.



واحتفل النصر بفوزه الأول في الدوري على الشارقة منذ 2016، والرابع في مشوار الموسم الحال.

وضع ضياء سبع النصر في المقدمة بهدف من تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء، عانقت شباك الحارس عادل الحوسني، في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بأفضلية الضيوف بهدف.

وعاد النصر في الحصة الثانية ليضيف الهدف الثاني بواسطة المتألق ضياء سبع في الدقيقة 65، وهو الهدف التاسع الذي يساهم فيه ضياء مع فريقه الدوري ”50%“ من أصل 18، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5 أخرى.

وبصم ريان مينديز على تفوق النصر في النتيجة، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 70، من تسديدة قوية في الزاوية البعيدة لمرمى الشارقة، وهو الهدف الخامس الذي يسهم فيه مينديز مع فريقه في الدوري بتسجيله ثنائية وصناعة ثلاثة أهداف أخرى.

بهذا الفوز يرفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام الشارقة الذي خسر مباراته الثالثة، والثانية على التوالي، بعد مباراة الجولة الماضية أمام عجمان 0-1.