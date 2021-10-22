جريم جونز: سأقود نيوكاسل مؤقتا أمام كريستال بالاس وتشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال جريم جونز المدرب المؤقت لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه سيقود الفريق في المباراتين المقبلتين أمام كريستال بالاس وتشيلسي.



وتولى جونز، الذي كان مساعدا للمدرب، المسؤولية في نادي طفولته عقب إقالة المدرب ستيف بروس في وقت سابق من الأسبوع الحالي بقرار من الملاك الجدد للنادي، حيث يسعون للتعاقد مع مدرب جديد بشكل دائم.

ويحتل نيوكاسل المركز 19 في الدوري ولم يحقق أي انتصار هذا الموسم، وسيلعب خارج أرضه أمام بالاس غدا السبت، قبل استضافة تشيلسي متصدر الدوري الأسبوع المقبل.