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«القدم اليسرى لمحمد أفضل» .. كلوب يقارن بين «محمد صلاح» و «كريستيانو رونالدو» وهذه هى النتيجة

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الشارقة - اميمة ياسر - قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن المقارنات بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو لا تخدم اللاعبين، لكنه اعترف بأن مهاجم يملك قدما يسرى أفضل، إلا أن رونالدو يتفوق عليه في الكرات العالية.

وأضاف المدرب الألماني، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي للمباراة المرتقبة بين الريدز ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الممتاز (بريمرليغ): "لماذا يجب أن نقارن بمحمد صلاح؟ من الواضح أن كليهما لاعبان من الطراز العالمي، هكذا هو الأمر".

وتابع قائلا: "يمكنني القول إنه حتى لو لم تكن القدم اليسرى لرونالدو بهذا السوء، سأقول إن القدم اليسرى لمحمد أفضل".

وأضاف: "ربما كريستيانو أفضل قليلا في الكرات العالية، وقد تكون قدمه اليمنى أفضل. لكن من حيث السرعة، كلاهما سريعان، ويسجلان الأهداف".

ويحل الريدز ضيوفا على الشياطين الحمر مساء الأحد بملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من البريمرليغ.

 

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