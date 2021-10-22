كارتيرون يعلن مفاجأة في تشكيل الزمالك لمباراة توسكر الكيني

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك لمباراة توسكر الكيني:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.