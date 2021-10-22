«إصابات واستبعاد فني وعدم القيد الأفريقي».. 9 غيابات تضرب الأهلي أمام الحرس تهدد مشواره بعد «ورطة النيجر»

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت، نظيره فريق الحرس الوطني، بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام على ملعب «الأهلي وي السلام»، في مواجهة يتطلع من خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز، للخروج من ورطة النيجر بتعادله الإيجابي 1-1 على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في لقاء الذهاب وإهداره فوزا كان في المتناول.



يدخل الأهلي مباراة الغد في غياب 9 لاعبين دفعة واحدة، بسبب الإصابات والاستبعاد الفني وعدم القيد الأفريقي، وفي مقدمة الغيابات محمد الشناوي ومحمود متولي بسبب الإصابة، حيث يعاني الحارس الدولي من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من إصابة في الركبة.

ويغيب أيضا عن الأهلي ضد الحرس الوطني كل من: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر، بسبب عدم القيد الأفريقي، وصلاح محسن، بسبب عدم الجاهزية الطبية والفنية.



ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق الانتصار واستكمال مشواره بالبطولة في رحلة الدفاع عن لقبه الأفريقي، الذي توج به في النسختين الأخيرتين، أملاً في الحفاظ على اللقب داخل قلعة الجزيرة، وحصد اللقب الثالث على التوالي والحادى عشر في تاريخه، خاصة أن منافس مباراة اليوم من النيجر، وكان الأحمر قد بدأ مشوار حصد لقب النسخة الماضي حينما واجه أيضا فريق من النيجر وهو سونيديب في دور الـ32.