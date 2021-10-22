شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: الونش رقم واحد فى مصر بمركزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبد الظاهر السقا، نجم المنتخب الوطنى سابقا، بقدرات محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مؤكدا أنه لاعب يمتلك كل المواصفات، ونجح فى علاج أخطائه وتطوير مستواه بشكل جيد.

وقال السقا، خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وتوسكر الكينى على قناة أون تايم سبورتس1، إن الونش رقم واحد فى مركزه، وأى لاعب يتمنى مزاملته فى مركز الدفاع بالملعب؛ لأنه قادر على علاج الأخطاء والإضافة لأى لاعب.

وأضاف السقا: "الونش يقدر يعلى أى حد ويلم غلطاته المهم إنك بتطور من نفسك ومش واقف مكانك وتعرف مشكلتك وتداويها".

وتابع: "كارتيرون مدرب جيد واستطاع أن يوظف كل لاعب فى مركزه ويقدم توليفة جيدة".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قد أعلن عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة توسكر الكيني الجارية حاليا باستاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل،خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي،خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي، وكانت آخر مواجهات الزمالك مع أندية كينيا في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة تاريخيًا خسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.

ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.