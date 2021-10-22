شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك توسكر الكينى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز سيف الدين الجزيرى لاعب فريق الزمالك، هدف فريقه الثانى فى شباك توسكر الكينى بالدقيقة 19، بعدما كان تقدم الفريق بهدف سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 11 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.





وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.