شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يودع بطولة قطر كلاسيك للإسكواش من نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى والمصنف العاشر عالميًا بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، والتى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 17 إلى 23 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 187 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم أعلى فئة فى بطولات الإسكواش.

وخسر مصطفى عسل فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3/0 أمام منافسه النيوزلاندى بول كول وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-8, 11-4.

ويعد عسل هو آخر مصرى يودع البطولة بعدما سبقه 11 لاعبًا مصريًا شاركوا فى النسخة الحالية.

وشارك بالبطولة من مصر كل من: محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميًا، طارق مؤمن، مروان الشوربجى، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مازن جمال، يوسف سليمان، عمر مسعد، محمد أبو الغار، محمد الشربينى.

وغاب علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا وحامل لقب آخر نسختين من البطولة، عن المشاركة فى هذه النسخة.