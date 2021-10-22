تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد الأوغندي

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ السبت على ستاد الإسكندرية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كل الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق سلطات الموارد القميص الأزرق والشورت الأبيض والجوارب الزرقاء وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب السوداء.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة السوداني، "أمير عثمان"، والمنسق الطبي الدكتور بيشوي الذي أكد على ضرورة اتباع كافة الأجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، فيما مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

بينما حضر المؤتمر كذلك طاقم تحكيم المباراة الإريتري والذي يقوده حكم الساحة، "تسيجاي موجوس تيكلو"، ومعه كل من "ايوبيل مايكل"، مساعد حكم أول و"يوهانس جيبريسيلاسي"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، "يوناس جيبري".