شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: يجب على الزمالك إظهار شخصيته أمام توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق إنه على الفريق الأبيض اللعب على الفوز والضغط المبكر على توسكر الكينى فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

أكد جعفر خلال تواجده فى قناة أون تايم سبورتس 1 لتحليل مباراة الزمالك وتوسكر الكينى أنه يجب على لاعبي الفريق الأبيض إظهار شخصيتهم أمام الفريق الكينى والضغط عليه من البداية ومحاولة تسجيل هدف مبكر.

تابع جعفر: "يجب على الزمالك بناء الهجمة من منتصف الملعب والتواج بكثافة عددية مناسبة للمباراة وخبرات اللاعبين يجب أن تستغل بشكل جيد ويكون هناك ربط بين الخطوط ولا يستعجلوا فى دخول أجواء المباراة ولكن لا بد من السيطرة والاستحواذ".

وأكمل: "نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني مطمئنة إلى حد ولكن الكرة لا تعترف غير بالمكسب".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:حراسة المرمى: محمد أبوجبل،خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي،خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي،خط الهجوم: سيف الدين الجزيري،ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي،وكانت آخر مواجهات الزمالك مع أندية كينيا في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة تاريخيًا خسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.

ويأمل أبناء ميت عقبة فى حصد اللقب القارى الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاماً، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.