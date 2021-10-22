شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وترتيب مجموعة "القاهرة" بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 8 مباريات ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من دورى القسم الثانى حيث تمكن فريق زد من تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة فوز كل من الداخلية خارج ملعبه على بورتو السويس بثنائية مقابل هدف وتغلب فريق بتروجت على فريق وادى دجله بهدف سجله إسلام عادل "كانو".

وحقق زد فوزا غاليا على حساب الاتصالات بنتيحة 0/2 عن طريق الحبيب أحمد حسن وأحمد الصعيدي وتعادل الترسانة على ملعبه مع بنها 1/1 .

وحقق الانتاج الحربي فوزا مستحقا على المريخ بهدفين دون مقابل وفاز النصر على بلبيس بنتيحة 0/3 وتعامل السكة الحديد مع القناة بدون أهداف وخسر بورفؤاد على ملعبه من منتخب السويس بهدف أحمد القرموطي .

ترتيب مجموعه القاهرة

1- زد إف سي 12 نقطة



2- الداخلية 10 نقاط



3- بتروجت 9 نقاط



4- منتخب السويس 7 نقاط



5- بورتو 6 نقاط



6- الاتصالات 5 نقاط



7- السكة الحديد 5 نقاط



8 النصر4 نقاط



9- القناة 4 نقاط



10- النصر 4 نقاط



11- الترسانة 4 نقاط



12- الإنتاج الحربي 4 نقاط



13- بلبيس 4 نقاط



14- المريخ نقطتين



15- بنها نقطتين



16- بور فؤاد نقطة.