شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يحاضر اللاعبين.. وتدريبات فنية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر. ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب خوض المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بطل النيجر. وكان الأهلي قد خضع أمس الخميس لمسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية. ويلتقي الأهلي مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر مساء غد السبت على ملعب الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الفريق لحسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن تعادل ذهابًا مع بطل النيجر بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي بالنيجر. ويرتدي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة. وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور كل من سمير عدلي المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق عن الأهلي، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني، ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

وقاد بيتسو موسيماني، تدريبات فنية متنوعة للاعبين خلال المران الختامي الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد له مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي - السلام.

كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية قبل انطلاق المران الرئيسي، تحت إشراف كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الختامي على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بطل النيجر.

ويسعى الأهلي في مباراة الغد لتحقيق الفوز على الحرس الوطني، وحسم التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي بالنيجر.

يذكر أن الاجتماع الفني للمباراة عقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بحضور كل من سمير عدلي المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق عن الأهلي، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري.