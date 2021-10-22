شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الخميس استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر إقامتها غدًا السبت على استاد الأهلي - السلام، في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها لحسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن الاجتماع الفني للمباراة عقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور كل من سمير عدلي المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق عن الأهلي، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكافة الجوانب التنظيمية.