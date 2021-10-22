شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل توسكر الكينى للقاء الزمالك بدور الـ32 لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توسكر الكيني بقيادة روبرت ماتانو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي

خط الدفاع: هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط: كلود سينجي – ابولو اوتينو – تشارلز موماني – بونفيس موشيري

خط الهجوم: جوشا إبراهيم – ديجوراتيس اوجوك

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..