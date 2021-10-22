شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل توسكر الكينى للقاء الزمالك بدور الـ32 لدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توسكر الكيني بقيادة روبرت ماتانو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: باتريك ماتاسي
خط الدفاع: هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو
خط الوسط: كلود سينجي – ابولو اوتينو – تشارلز موماني – بونفيس موشيري
خط الهجوم: جوشا إبراهيم – ديجوراتيس اوجوك
وضم تشكيل الزمالك كلاً من..
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة و محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.