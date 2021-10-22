شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب الترشح بانتخابات الأهلي.. الخطيب وأبو العلا للرئاسة والعامري نائبًا بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعة ويغلق باب الترشح في انتخابات الأهلي المقرر إجراؤها يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي في الجزيرة، لاختيار مجلس إدارة جديدة في الدورة الجديدة 2021 / 2025، بعد إخطار الجهة الإدارية بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

وتم استقبال أوراق المرشحين بدءًا من يوم 16 أكتوبر حتى السابعة مساء اليوم الجمعة التي شهدت غلق باب الترشح في الانتخابات وشهدت ترشح اثنين على مقعد الرئيس وهما الكابتن محمود الخطيب، والمحامى سليمان أبو العلا، ومرشح وحيد على مقعد النائب ومرشحين على منصب أمين الصندوق وعدد كبير من المرشحين على منصب العضوية سواء فوق السن أو تحت السن، ومنهم من ترشح مستقل ومنهم من يخوض الانتخابات ضمن قائمة محمود الخطيب.

وشهد اليوم الأخير من فتح باب الترشح تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي على نفس المنصب في الانتخابات القادمة، والعامري فاروق على منصب نائب الرئيس فيما تقدم خالد مرتجى على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة الخطيب.

كما ترشح كل الدكتور محمد شوقي ومحمد الغزاوي ومهند مجدي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد سراج وخالد عبد القادر وحسام غالى فوق السن ضمن قائمة الخطيب والثنائى محمد جمال الجارحي ومي عاطف تحت السن فيما تقدم أحمد غيط ومنار سعيد محمد التركى ومحمد أحمد جمال أبو العزائم على منصب العضوية فوق السن، بالإضافة إلى عمر ربيع ياسين وعبد الرحمن العياشي ومحمد رأفت على منصب العضوية تحت السن.