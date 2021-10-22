صلاح: أريد الاستمرار مع ليفربول للأبد لكن ليس لدي ما أقوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، أنه يرغب في البقاء بصفوف الفريق طوال مسيرته، لكنه أوضح أن الأمر في يد النادي بالمقام الأول.

وقال صلاح في حواره مع سكاي سبورتس اليوم الجمعة: "إذا سألتني أود الاستمرار حتى أخر يوم في حياتي الكروية، لكن لا يمكنني أن أقول الكثير في هذا الشأن، الأمر ليس في يدي".

وتابع: "هذا الأمر يعتمد على ما يريده النادي وليس أنا".

وأضاف :"في الوقت الحالي لا أرى نفسي استطيع اللعب ضد ليفربول، هذا الأمر سيجعلني حزينا، إنه صعب للغاية، لا أريد الحديث عن هذا، لكنه سيجعلني حزينا للغاية".

وواصل: "في اللحظة الحالية لا أرى أنني قادر على اللعب ضد ليفربول لكن دعونا نرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وانضم محمد صلاح لليفربول في صيف 2017، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2023، وتعمل إدارة النادي في الوقت الحالي على تجديد عقد اللاعب.