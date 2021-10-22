موسيماني يختار 22 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإياب فى دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام.

واختار موسيماني قائمة مكونة من ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، استعدادًا للمباراة,

ويسعى حامل اللقب لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل في مواجهة الذهاب بهدف لكل فريق.